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Real Madrid'in eski yıldızı Sergio Ramos'tan eşi Pilar Rubio'yla denizde dudak dudağa poz!

08.06.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senelerce Real Madrid forması giyen efsanevi oyuncu Sergio Ramos, geçtiğimiz yıllarda efsane olduğu takımdan ayrılıp Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. Artık Fransa'da forma giyen başarılı oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak eşi ve çocuğuyla tatil yapan Ramos, paylaşımıyla olay yarattı. Denizde eşiyle dudak dudağa poz veren Ramos'un paylaşımına beğeni yağdı.

Real Madrid'in eski yıldızı Sergio Ramos'tan eşi Pilar Rubio'yla denizde dudak dudağa poz!

Yıllarca Real Madrid'de forma giyen ve kazanmadığı kupa kalmayan deneyimli oyuncu Sergio Ramos, futboldaki başarısının yanı sıra sosyal medya da bir hayli aktif. Sık sık eşiyle pozlar veren başarılı oyuncu, son olarak denizde yaptığı paylaşımla olay yarattı.

DENİZDE OLAY YARATAN POZ

Sergio Ramos, eşi Pilar Rubio ve çocuğuyla çıktığı tatilden pozlarını Instagram'da paylaşmaya devam ediyor.

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Güzel eşi Pilar Rubio'yla sık sık cesur paylaşımlara imza atan Ramos, son olarak denizde eşiyle verdiği pozla adeta olay yarattı.

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Denizde eşiyle birlikte dudak dudağa pozlar veren Ramos, paylaşımının altına, "Seninle neresi olduğu fark etmez" sözleriyle dikkat çekti.

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İşte güzel çiftin birlikte verdiği pozlar;

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