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Real Madrid şampiyonluk kutlamalarında: Rüdiger gündem olan Arda Güler takdimi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.05.2024 15:18
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Real Madrid LaLiga'da şampiyonluğunu ilan etti. Real Casa de Correos önünde gerçekleştirilen kutlamalara milli futbolcumuz Arda Güler de katıldı. Takımın en önemli oyuncularından olan Antonio Rüdiger'in Arda Güler'i takdim edişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Milli yıldız Arda Güler İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Granada ağlarını sarsan Arda Güler, İspanyol basınında övgü dolu sözlerle kendisine yer bulmuştu.

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"TÜRK ELMAS"

İspanya La Liga'da sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid'in, kupayla şehir turundaki ilk durağı olan Real Casa de Correos balkonunda taraftarlarıyla buluştu.

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Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlara hitap eden Eflatun-beyazlılarda Antonio Rüdiger'in Arda Güler'i taraftarlara takdim ederkenki coşkusu dikkat çekti. Rüdiger Arda için "Türk elmas" ifadesini kullandı.

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