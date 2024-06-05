Kızının ölmeden önce söylediği söz onu tekrar ayağa kaldırdı! Depremden sadece 3 gün önce söylemişti

6 Şubat depreminde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazda kalan eşi ve 3 çocuğunu kaybeden 40 yaşındaki Özlem Kara, bacaklarının üzerine kolon düşmesi sonucu felç kaldı. 6 ay yatalak bir şekilde hayatına devam eden Kara, ölen kızına verdiği söz sayesinde fizik tedaviye başladı. Kara, "Depremden 3 gün önce kızım bana, ‘Anne kendi ayaklarının üzerinde durmayı ve kendi başının çaresine bakmayı öğren' sözü benim yürüme azmim arttırdı" dedi.

“ARTIK DESTEKSİZ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYEBİLİYORUM”

Deprem anını anlatan Kara, “Depremi yaşayalı bir sene oldu. Çocukların çığlıklarıyla uyandım. Ne olduğu hiç hatırlamıyorum. Uyandığımda her şey olup bitmişti. Benim belden aşağıma kolon düştü ve felç kaldım. Bir yıldır fizik tedavi görüyorum. Fakat bu süreçte yatalak durumdaydım. Hiç ayağa kalkamıyordum. Fakat artık desteksiz bir şeklide yürüyebiliyorum. Yine de dışarıda korkularım var” dedi.

“FİZİK TEDAVİ SAYESİNDE DESTEKSİZ BİR ŞEKLİDE YÜRÜYEBİLİYORUM”

Tedavi sürecinin olumlu geçtiğini söyleyen Kara, “Fizik tedavi bana çok iyi geldi. Fizik tedavi sayesinde desteksiz bir şekilde yürüyebiliyorum. İlk 6 ay benim için çok zordu. Ameliyatlar, diyaliz gibi tedaviler oldu. Bir insanın eline muhtaç olmak çok zor. Bu süreçte hep daha iyi olmak istedim. Eşimi ve 3 evladımı kaybettim. Bu yüzden süreç benim için zor oldu. Fakat fizik tedavi sayesinde tekrar yürümeye başladım” ifadelerini kullandı.

“KIZIMIN BU NASİHATİNDEN GÜÇ ALDIM”

Kızına verdiği söz sayesinde yeniden yürümeye başladığını belirten Kara, “Kızımın 3 Şubat doğum günüydü. Kızım bana, ‘Anne kendi ayaklarının üzerinde durmayı ve kendi başının çaresine bakmayı öğren' dedi. Kızımın bu nasihatinden güç aldım. Kızıma verdiğim sözü tutabilmek için felç kalmama rağmen azim ederek yürümeyi başardım. Kızımın bana verdiği nasihat sayesinde ayaklarımın üzerinde durmaya yeniden başladım” şeklinde konuştu.

“TEDAVİYE BAŞLADIKTAN SONRAKİ SÜREÇ ÇOK GÜZEL BİR YÖNDE İLERLEDİ”

Kara'nın tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Fizyoterapist İbrahim Halil Kılıç, “Özlem hanım bizim yanımıza gelmeden önce birçok yere başvurmuş ama çözüm bulamamış. Bizim yanımıza geldiğinde yürüyemiyordu. Tedaviye başladıktan sonraki süreç çok güzel bir yönde ilerledi. Özlem hanımın kızına verdiği söz ise önemli bir etken oldu.

Biz de Özlem hanımın kızına verdiği sözü tutabilmesi için biz de elimizden gelen tedaviyi yaptık. Sürekli egzersizler yaptırarak daha iyi olacağına ikna etmeye çalıştık ve başarılı da olduk. Özlem hanım yürümeye başlayınca Umre'ye gitti. Bizde Özlem hanımın yeniden yürümeye başlaması bizi de çok mutlu etti” diye konuştu. (İHA)







