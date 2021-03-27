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Realme 8 5G onaylandı

27.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme, Realme 8 ve Realme 8 Pro’yu içeren Realme 8 serisini dün tanıttı. Bunların hiçbiri 5G bağlantısı sunmuyor. Ancak şirket vanilya 8’in 5G uyumlu bir versiyonunun yolda olduğunu belirtti.

Realme 8 5G onaylandı

Tayland sertifika yetkilisi, herhangi bir Realme 8 5G özelliğini açıklamıyor. Ancak bize akıllı telefon spor modeli adı olarak RMX3241 kod ismini verdi. 4G varyantı ise RMX3085 model koduyla birlikte gelecek. Realme 8 5G hakkında ayrıntılar şimdilik az. Ancak yakında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Realme 8 4G, Helio G95 SoC tarafından destekleniyor. Cihaz üç RAM seçeneğine sahip. Bunlar 4GB, 6GB ve 8GB şeklinde karşımıza çıkıyor. Depolama kısmında ise cihaz Dahili 128GB depolama alanına sahip. Kutudan Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile birlikte çıkıyor. Cihazın 5G varyantı 5G’ye özel bir yonga setine sahipken, bazı özelliklerini 4G kardeşinden ödünç alabilir. Ancak belirttiğimiz gibi özellikler şu anda net olmamakla birlikte sertifikalar alındığına göre yakında netleşecektir.

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Realme 8, 16 MP selfie kamerası için bir delik ve biyometrik kimlik doğrulama için altında bir parmak izi okuyucusu bulunan 6,4 “FullHD + 60Hz AMOLED ekranla birlikte geliyor. Arka tarafta, 64MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik birimlerinden oluşan dörtlü bir kamera kurulumu elde ediyoruz. Batarya kısmında ise, USB-C bağlantı noktası üzerinden 30 W’a kadar şarj edilen 5.000 mAh pile sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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