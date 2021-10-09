Realme 8i modelini şimdi de Avrupa’ya geliyor

Realme 8i gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio G96 yongasından alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı 64GB. Dileyenler için 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip ikinci bir versiyon da bulunuyor.

1080 x 2412 piksel çözünürlüğünde 6.6 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefon maksimum 600 nits parlaklık sunuyor. Telefonun arka yüzünde kare şeklinde konumlandırılmış 3’ü ana kamera modülü yer alıyor. Bu modül içerisinde 50 MP, f/1.8, 26mm (geniş açı), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, ana kameraya 2 MP, f/2.4, (makro) ve 2 MP, f/2.4, (derinlik) kamerası eşlik ediyor. Ön yüzde ise 16MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

5000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenen telefonda 18W’lık hızlı şarj desteği de mevcut. Bu arada dip not olarak belirtelim. Telefon kutudan çıktığında Realme UI 2.0 destekli Android 11 ile çalışacak.

