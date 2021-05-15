Realme C25 adım adım geliyor

Sertifikaya göre, bu telefon Realme C25s olarak piyasaya sürülecek. EEC listesi C25’ler hakkında hiçbir şey açıklamıyor, ancak C25’ler ile Mart ayında duyurulan vanilya C25 arasında çok fazla fark olmayabilir. Realme C25, dümende 4GB RAM ve 128GB’a kadar depolama ile bir Helio G70 SoC’ye sahip. Akıllı telefon, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı başlatıyor ve 8 MP selfie kamerası için çentikli 6,5 “LCD ekran etrafında oluşturuldu. Telefonun arka kapağında bir parmak izi okuyucusu ve üç kamera barındıran kare şeklinde bir kamera adası bulunuyor – 48MP birincil, 2MP makro ve 2MP derinlik. Hint modeli ise düşürülmüş bir 13MP ana kamera ile birlikte geliyor. Batarya kısmında ise bir USB-C bağlantı noktası üzerinden 18 W’a kadar şarj edilen 6.000 mAh pil karşımıza çıkıyor.

Ne yazık ki, telefon hakkında gelen bilgiler çok kısıtlı. Şu an itibarıyla sadece 4G destekli olacağı biliniyor. Ancak ilerleyen zamanlarda daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Lansmanın uzak olmayacağı tahmin edildiğine göre çok beklememiz gerekmeyecektir.

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