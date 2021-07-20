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Realme Pad’in ilk görüntüler ortaya çıktı

20.07.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo’nun alt markası Realme, ilk tabletinde sade bir tasarıma gitmiş diyebiliriz. Ekran eşit boyutlu çerçevelerle çevrelenmiş ve çerçevenin kenarları köşeleri kavisli olmasa da tıpkı iPad Pro 11 gibi düz olacak şekilde tasarlanmış.

Realme Pad’in ilk görüntüler ortaya çıktı

Arkada tek bir çıkıntılı kamera var ve üstten eflatun bir çizgi geçiyor. Sağ alt köşede üreticinin adı yazılmış. Realme Pad’in güç düğmesi üstte (portre modundayken) tasarlanmışken sağ tarafta ses seviyesi düğmesi karşımıza çıkıyor. İki mikrofon ve bir MicroSD kart bölmü de tablette mevcut. Sağ çerçevede ayrıca karşımıza kamera çıkıyor.

Tablette dört hoparlör ızgarası mevcut: ikisi üstte ve altta olmak üzere yerleştirilmiş. Alttaki ızgaraların yanında bir USB-C bağlantı noktası ve en solda bir ekran kalemi yuvası olduğu belli olan bir delik var. Haberin kaynağı, ekranın yaklaşık 10,4 inç boyutunda olduğunu bildiriyor.

Cihazın kendisi 246.1 x 155.8 x 6.8 milimetre (kamera ile birlikte 8.4 mm kalınlık) ölçülerinde. Tabletin 7100mAh pil kapasitesine sahip olacağı daha önce bildirilmişti. Realme Pad için yıl içinde piyasaya çıktığında 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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