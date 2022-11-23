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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 nerede yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu

23.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 7 için çıkış tarihi açıklandı. Şahan Gökbakar’ın sevilen karakteri için geri sayıma başlandı. Serinin yeni filmi olacak Recep İvedik 7 için çekimler tamamlandı. Merakla beklenen filmin yayın tarihi ve yayınlanacağı platform açıklandı. Türkiye’de önemli işlere imza atan Disney Plus platformu yeni Recep İvedik filmi için harekete geçti. Peki Recep İvedik 7 filmi ne zaman yayınlanacak?

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 nerede yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu

Recep İvedik 7 filminin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Sevilen karakterin ilk filmi 2008 yılında yayınlanmıştı. Şahan Gökbakar’ın “Dikkat Şahan Çıkabilir” programında seyirciyle buluşturduğu Recep İvedik karakteri, daha sonra sinemaya lanse edilmişti. 2008’de çıkan ilk filmden sonra 2 ve 3. Filmleri de seyirciyle buluşturan Şahan Gökbakar’ın yeni filminin yayınlanacağı tarih belli oldu. Recep İvedik 7 için Disney Plus platformu harekete geçti.

Recep İvedik 7 ,

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Recep İvedik 7’nin yayın tarihi 9 Aralık 2022 olarak belirlendi. Disney Plus platformunda yayınlanacak olan filmin sinemalarda olup olmayacağı ise henüz belli değil. Serinin yeni filmini heyecanla bekleyen hayranlar ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya başladı bile. Recep İvedik 7’nin konusu ise karakterin şehir hayatından uzaklaşıp köy yaşamına geçiş yapmasını konu alıyor.

Recep İvedik 72

RECEP İVEDİK 7’NİN KONUSU NE?

Recep İvedik 7’nin Disney Plus platformu üzerinden yayınlanacağı açıklandıktan sonra hayranlar tarafından en çok merak edilen soru filmin konusu oldu. Şehir yaşamından sıkılan Recep İvedik, babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmek istemesiyle macera başlamış oluyor. 9 Aralık’ta yayınlanacak filmin gala gösterimi de ilerleyen günlerde yapılacak.

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