Red Bull BC One E-Battle final karşılaşmaları 10 Ekim’de

Teke tek karşılaşmaların ardından gerçekleşecek elemelerin ardından 1 B-Boy ve 1 B-Girl, 2021 yılındaki Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma hakkı elde edecek. Yarışma heyecanına ortak olmak isteyen herkes, 10 Ekim’deki canlı yayını www.redbull.com/tr-tr/events/bcone-ebattle/ adresinden takip edebilecek.

Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breakdansçılar maharetlerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor. Temmuz 2020 tarihinden beri devam eden kıyasıya yarışta sona yaklaşıldı. Elemelerde sona yaklaşılırken, 16 B-Boy ve 16 B-Girl, 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek teke tek mücadelelerin ardından rakiplerini elemek için ter dökecek. Karşılaşmaların ardından seçilen 1 B-Boy ve 1 B-Girl, 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma hakkı elde edecek.

Bu yıl sadece online platformda düzenlenen yarışmanın canlı yayını ise tüm breakdans (breaking) tutkunlarının katılımına açık olacak. Bu heyecanlı mücadele, Red Bull.com/BC One adresinde 10 Ekim Cumartesi günü saat 21.00’da başlayacak.