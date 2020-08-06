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Red Bull BC One E-Battle ile breakdans arenasını hareketlendiriyor

Red Bull Red Bull
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Dünyanın en prestijli breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One bu yıla özel olarak online bir yarışma düzenliyor ve dünya çapındaki en iyi B-Boy ve B-Girl'leri belirliyor. Dünyanın her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar için başvurular 7 Ağustos itibariyle açılacak. Online olarak tek kişilik performanslarını gösteren videolarla başvuru yapacak olan katılımcılar, deneyimli bir jürinin elemesinden geçirilecek.

Red Bull BC One E-Battle ile breakdans arenasını hareketlendiriyor

Başvuruları çok yakında açılacak olan Red Bull BC One E- Battle’da birinci olan bir B-Girl ile bir B-Boy ise ödül olarak Dünya Finali’nde yarışma hakkı kazanacak.

Şimdiye kadar 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One yepyeni bir yarışma ile dünyanın en yetenekli breakdansçı’larının izine düştü. Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans (breaking) yarışması olarak bilinen Red Bull BC One; dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, deneyimli bir jürinin elemesinin ardından dünyanın en başarılı B-Boy ve B-Girl’ünü belirleyecek.

FİNALİSTLER DENEYİMLİ JÜRİNİN OYLARI İLE BELİRLENECEK

Red Bull BC One E-Battle; 7 Ağustos itibariyle online olarak başvuruya açılacak. Katılımcılar, yarışmaya tek kişilik performanslarını gösteren videolarla başvuru yapacak. Aralarından seçilecek kazananlar; 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma şansına sahip olacak.

Red Bull BC One’ın yalnızca online olarak gerçekleşecek yarışması Red Bull BC One E-Battle’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgi çok yakında redbullbcone.com adresinde.


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