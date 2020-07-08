Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Kanatlandıran Haberler
  4. Red Bull M.E.O.’da şampiyon Blaze Esports oldu

Red Bull M.E.O.’da şampiyon Blaze Esports oldu

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’nun 3. sezonunda, PUBG MOBILE Türkiye şampiyonu belli oldu. 4 çevrim içi ve İstanbul Boğazı’nın ortasında bir feribotta gerçekleştirilen eleme sonunda rakiplerini geçen 15 takım, ülkemizi Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde temsil etmek için nefes kesen bir mücadele gerçekleştirdi. 5 Temmuz günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen Red Bull M.E.O. Türkiye Finali’ni kazanan takım ise Blaze Esports oldu.

Red Bull M.E.O.’da şampiyon Blaze Esports oldu

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., PUBG MOBILE oyununda dünyanın en iyisini bulma yolunda sona bir adım daha yaklaştı. 4 çevrim içi ve İstanbul Boğazı’nın ortasında bir feribotta gerçekleştirilen eleme sonunda Türkiye finaline katılmaya hak kazanan 15 takım, 5 Temmuz tarihindeki büyük finalde kıyasıya mücadele etti. Ünlü yayıncılar Rozetmen ve Vicrains’in sunumlarıyla canlı yayınlanan büyük finali kazanan Blaze Esports, 2021 yılının ilk çeyreğinde düzenlenecek ve 20 ülkenin katılacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

İSTANBUL'UN EN İYİSİ AVRUPA YAKASI

NY_MEO_0008

Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX’in destekleriyle gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun 3. sezon Türkiye elemelerinde bir ilke de imza atıldı. Türkiye’nin ilk sosyal mesafe kurallarına uygun espor etkinliğinin gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da 64 kişi kendi arabaları ile İstanbul Boğazı’nda, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi yakayı belirlemek için toplandı. Son elemenin gerçekleştirildiği feribot, Anadolu yakası takımını Harem İskelesi’nden, Avrupa yakası takımını ise Sirkeci İskelesi’nden aldı ve İstanbul Boğazı’nda 2 saatlik yolculuğa çıkardı. Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden elemelerin gerçekleştirildiği etkinlikte Avrupa yakası, Anadolu yakasına üstünlük sağladı ve İstanbul’un en iyi yakası unvanını kazandı. Avrupa yakasını zafer taşıyan takım ise Futbolist oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Bu filmleri evlenmeden önce mutlaka izlemeniz gerekiyor!Bu filmleri evlenmeden önce mutlaka izlemeniz gerekiyor!
Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladıÇağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Laboratuvardan kaçtılar! Bu hayvanları görür görmez ortamdan uzaklaşın...

Laboratuvardan kaçtılar! Bu hayvanları görür görmez ortamdan uzaklaşın...

Aman dikkat! Bu sahillere giden pişman oluyor! Soyguncu, köpek balığı, periler...

Aman dikkat! Bu sahillere giden pişman oluyor! Soyguncu, köpek balığı, periler...

Uzun burunlarıyla herkesi hayrete düşürüyorlar! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Uzun burunlarıyla herkesi hayrete düşürüyorlar! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Türkiye’nin en iyi kamp alanları

Türkiye’nin en iyi kamp alanları

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı

Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı

Red Bull M.E.O. İstanbul Boğazı’nda feribotta son finalistleri arıyor

Red Bull M.E.O. İstanbul Boğazı’nda feribotta son finalistleri arıyor

Rave müziğin doğuş öyküsü RedBull'un sitesinde yayında

Rave müziğin doğuş öyküsü RedBull'un sitesinde yayında

Dünyadaki bir ilkin parçası olmak beni heyecanlandırıyor

Dünyadaki bir ilkin parçası olmak beni heyecanlandırıyor

Death by Audio bir depoyu müzik fabrikasına dönüştürdü

Death by Audio bir depoyu müzik fabrikasına dönüştürdü

Red Bull M.E.O. oyun coşkusunu İstanbul Boğazı’nın ortasına taşıyor

Red Bull M.E.O. oyun coşkusunu İstanbul Boğazı’nın ortasına taşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.