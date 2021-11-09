Reenkarnasyona inanmayanları bile şaşırtan bir hikâye! Önceki hayatında pilot olduğunu iddia etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde Louisiana eyaletinde dünyaya gelen James Leininger, 3 yaşındayken her gece “Uçak alev aldı, düşüyorum” diyerek kâbuslar görüyordu. Kâbuslarından çığlık atarak uyanan Leininger’in ailesi bir anormallik olduğunu fark etti ve onun savaşata ölen bir pilotun ruhunu taşıdığına inandı. Bunun üzerine ise reenkarnasyonu araştırmaya karar verdi.

SAYIKLAMALARINDAN ÇIKARTTILAR

2 yaşına kadar normal ve sıradan bir çocuk olan Leininger, 3 yaşına basmasına birkaç hafta kala bambaşka bir kişiye dönüştü. Özellikle rüyalarında sayıklayan Leininger, kendisini James Huston isimli bir pilot olarak görüyor ve uyurken “Jack Larsen, Natoma, Corsair, küçük adam” gibi isimler sayıklıyarak çırpınıyordu. Rüyalarında yaşadığı bu durum bir gün ailesiyle birlikte oyuncakçıya gitmesiyle pekişti. Leininger, oyuncakçıda bir uçağı göstererek “Bu bir Corsair” dediğinde ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine ailesine rüyasının detaylarını anlatan Leininger, bir savaş pilotu olduğunu söyledi. Oğlunu dinledikten sonra anne, Leininger’in İkinci Dünya Savaşı’nda ölen bir pilotun reenkarnasyonu olduğuna inanmaya başladı.

ARAŞTIRMALARINI DERİNLEŞTİRDİLER

Annesinin aksine Leininger’in babası Bruce duruma büyük bir şüpheyle yaklaştı. Bunun üzerine oğluna bazı sorular sormaya başladı. İlk olarak uçağın nereden kalkış yaptığını sordu. James ise hiç tereddüt etmeden “Natoma” cevabını verdi. Natoma’nın sonraki araştırmalarda İkinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılan bir savaş gemisi olduğu ortaya çıktı.

RESİMDEN TANIDI

Savaş uçağının ve kendi ölümünün detaylarını anlatan Leininger, bir kitapta gördüğü Iwa Jima Adası’nı hemen tanıdı ve ailesine “İşte uçağım burada düştü” dedi. Bruce, oğlunun hikâyeyi uydurduğunu kanıtlamak için Larsen’i bulmaya karar verdi. Araştırma yaptıktan sonra Natoma gazilerinin her yıl düzenledikleri buluşmaya katıldı. Orada Larsen’i görmeyi umut ediyordu. Ancak düzenlenen buluşmada Larsen’in vefat ettiğini öğrendi. 1945’teki Iwo Jima Savaşı’nda yalnızca bir pilot ölmüştü ve o da terhis olmadan önce son kez göreve giden 21 yaşındaki James Huston’du. Huston’un uçağı Japonlar tarafından vurulmuş ve aynı oğlunun anlattığı gibi okyanusa çakılmıştı.

AİLESİYLE KONUŞTU

Bruce son olarak James’in yaşayan son akrabası 84 yaşındaki kardeşi Anne’i buldu ve oğluyla bir araya getirdi. Anne 2 yaşındaki çocuğun anlattıklarını dinledikten sonra büyük bir şok geçirdi ve onun kardeşinin reenkarnasyonu olduğuna inandığını söyledi. Leininger ailesi tarafınan kaleme alınan ve James’in hikayesini anlatan “Soul Survivor” isimli kitap ABD’de satış rekorları kırıyor.



