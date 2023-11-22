Reflü belirtileri nelerdir? Reflü olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Modern yaşam tarzının getirdiği değişiklikler ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimler reflü vakalarının artmasında rol oynayabilir. Fast-food tüketimi, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı kilo, ve aşırı kafein tüketimi gibi faktörler, bu rahatsızlığı tetikleyebilir. Ayrıca stres ve düzensiz uyku gibi yaşam tarzı faktörleri de reflüye zemin hazırlayabilir. Reflüyü hafife almamak ve erken müdahalede bulunmak önemlidir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, kilo kontrolü, uygun pozisyonlarda uyku, ve stresten uzak durma reflüyü kontrol altına almak için atılabilecek adımlar arasındadır. Reflü sadece mide ekşimesinden ibaret değildir. Yaşam tarzı değişiklikleriyle bu rahatsızlığı hafifletebilir ve ciddi komplikasyonlardan korunabilirsiniz.

Reflü mide asidinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanır. Bu durum halk arasında mide ekşimesi veya mide yanması olarak da bilinir. Reflü yemek borusunun alt kısmındaki kapakçık olan özofagus sfinkteri işlevini tam olarak yerine getiremediği durumlarda ortaya çıkar. Bu kapakçık mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını engellemeye yardımcı olur. Ancak bazı durumlarda bu kapakçık gevşeyebilir veya açılabilir ve mide içeriği yemek borusuna geri kaçabilir.

Reflü yetişkinlerin yaklaşık %20'sini etkileyen yaygın bir durumdur. Reflü, yaş, hamilelik, obezite, sigara kullanımı ve bazı ilaçlar gibi faktörlerden dolayı daha sık görülebilir. Reflü belirtileri, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda ortaya çıkar. Reflü, ciddi bir durum değildir, ancak tedavi edilmezse bazı komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar şunlardır:

Mide asidinin yemek borusuna sürekli olarak geri kaçması sonucunda yemek borusunda tahriş ve iltihaplanma meydana gelir.

Asit reflü özofajiti uzun süreli olarak tedavi edilmezse, yemek borusunun iç yüzeyinde değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişiklikler, yemek borusunda kanser riskini artırabilir.

Asit reflü özofajiti sonucunda yemek borusunun daralmasına neden olabilir. Bu durum, yutma güçlüğüne neden olabilir.

Reflü olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Reflü mide asidinin yemek borusuna geri kaçması olarak özetlenebilir ve reflğ halk arasında genellikle "mide ekşimesi" ya da "mide yanması" olarak bilinir. Ancak reflü mide yanması ve ekşimesinden daha farklı bir durumdur. Reflüde temel olarak yemek borusuna kaçan mide asidi bazı belirtiler verebilir. Bu durum, halk arasında mide ekşimesi veya mide yanması olarak da bilinir. Reflü belirtileri kısaca şu şekilde seyredebilir:

Göğüs kemiğinin arkasında yanma

Ağza acı su gelmesi

Öksürük

Ses kısıklığı

Ağızda acı veya ekşi tat

Yutkunma güçlüğü

Reflü başlangıç belirtileri nelerdir?

Reflü mide asidinin yemek borusuna geri kaçtığı bir durum olduğu için çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Başlangıç aşamasında, bu belirtiler genellikle hafif olabilir ve kişi, belirli yiyecek veya içecekleri tükettiğinde artabilir. Reflü başlangıcındaki belirtilerden bazıları:

Reflünün en yaygın belirtilerinden biri mide ekşimesidir. Genellikle göğüs bölgesinde, özellikle göğüs kemiğinin arkasında bir yanma hissi olarak hissedilir. Bu his, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması nedeniyle ortaya çıkar.

Göğüs bölgesindeki yanma hissi genellikle ağrıya dönüşebilir. Bu ağrı, bazen kalp krizi belirtilerine benzediği için dikkatle değerlendirilmelidir.

Reflü, boğazda gıcık hissi veya boğazın sıkışmış gibi hissedilmesine neden olabilir. Bu durum genellikle özellikle yatarken veya yemek yedikten sonra belirginleşebilir.

Reflü, boğaza mide asidinin geri kaçması nedeniyle öksürüğe yol açabilir. Bu öksürük genellikle gece daha belirgin olabilir.

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması, ses tellerine zarar verebilir ve ses kısıklığına neden olabilir.

Reflü, ağız içindeki asidik içerik nedeniyle ağız kokusuna yol açabilir.

Bazı insanlar reflü yaşadıklarında yutma zorluğu hissedebilirler. Yemek borusundaki tahriş veya daralma nedeniyle ortaya çıkabilir.

Reflü başlangıç belirtileri genellikle rahatsız edici olabilir ancak zamanla şiddetlenebilir. Belirtiler devam ederse veya şiddetlenirse, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Uzun vadeli reflü, özofagus dokusunda hasara neden olabilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, belirtilerin değerlendirilmesi ve uygun tedavinin başlaması önemlidir.

Reflü rahatsızlığı nerelere vurur?

Reflüde genellikle göğüs kemiğinin arkasında yanma şeklinde hissedilir. Bu yanma hissi yemeklerden sonra veya yemeklerden sonra uzanıldığında daha şiddetli olabilir. Reflü yemek borusuna ek olarak aşağıdaki bölgelere de vurabilir:

Boğaz: Reflü, boğaza ulaşabilir ve burada yanma, öksürük, ses kısıklığı ve boğaz ağrısı gibi belirtilere neden olabilir.

Reflü, boğaza ulaşabilir ve burada yanma, öksürük, ses kısıklığı ve boğaz ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Ağız: Reflü, ağza ulaşabilir ve burada acı veya ekşi bir tat hissine neden olabilir.

Reflü, ağza ulaşabilir ve burada acı veya ekşi bir tat hissine neden olabilir. Akciğerler: Reflü, astımı tetikleyebilir veya akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir.

Reflü, astımı tetikleyebilir veya akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir. Dişler: Reflü, dişlerde çürüklere neden olabilir.

Reflü, göğüs kemiğinin arkasında yanma şeklinde hissedilen göğüs ağrısına neden olabilir. Bu ağrı, kalp krizi ile karıştırılabilir. Reflü aynı zamanda boğaza ulaşabilir ve burada yanma, öksürük ve ses kısıklığı gibi belirtilere neden olabilir. Reflü, boğazdaki tahrişe bağlı olarak ses kısıklığına neden olabilir.

Reflü krizi mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçtığı ve belirgin semptomların ortaya çıktığı bir durumu ifade eder. Bu semptomlar, genellikle mani veya depresyon dönemlerinde daha belirgin hale gelebilir. Reflü krizi belirtileri, kişiden kişiye değişebilir ve şiddeti farklılık gösterebilir. Reflü krizi belirtilerinden bazıları:

Yoğun mide ekşimesi

Göğüs aürısı

Yutmada güçlük

Öksürük

Boğaz hassasiyeti

Boğazda gıcık hissi

Mide bulantısı

Kusma

Ses kısıklığı

Ağızda ve boğazda asidik tat

Nefes darlığı

Reflü krizi belirtileri ciddi olabilir ve hemen sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Bu belirtiler, başka sağlık sorunlarının da habercisi olabilir, bu nedenle doğru tanı ve tedavi için bir uzmana başvurulmalıdır. Reflü tedavi edilebilir bir durum olmasına rağmen, ihmal edildiğinde uzun vadeli ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Boğaz reflü belirtileri nelerdir?

Boğaz reflüsünün belirtileri mide asidinin boğaza ulaşmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Boğaz reflüsü belirtileri şunlardır:

Boğazda yanma, ağrı veya tahriş

Ses kısıklığı

Öksürük

Kronik boğaz temizleme

Ağızda acı veya ekşi tat

Yutkunma güçlüğü

Boğaz reflüsü genellikle geceleri veya yemeklerden sonra daha belirgindir. Bu, mide asidinin yemek borusundan boğaza daha kolay akması nedeniyledir. Boğaz reflüsü, bazı durumlarda daha ciddi belirtilere neden olabilir.

Bağırsak reflüsü belirtileri nelerdir?

Bağırsak reflüsü mide asidinin ince bağırsağa geri kaçması olarak tanımlanan bir durumdur. Bu durum, halk arasında "bağırsak yanması" veya "bağırsak reflü sendromu" olarak da bilinir. Bağırsak reflüsü yetişkinlerin yaklaşık %1'ini etkileyen nadir bir durumdur. Bağırsak reflüsü, yaş, hamilelik, obezite, sigara kullanımı ve bazı ilaçlar gibi faktörlerden dolayı daha sık görülebilir. Bağırsak reflüsü belirtileri mide asidinin ince bağırsağa geri kaçması sonucunda ortaya çıkar. Bağırsak reflüsü belirtileri şunlardır:

Göbek ağrısı veya krampları

İshal

Kabızlık

Aşırı gaz

Ağızda acı veya ekşi tat

Kilo kaybı







