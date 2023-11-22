Delta varyantı nedir? Delta virüsü belirtileri nelerdir?

Delta varyantı diğer COVID-19 varyantlarından farklı olarak daha hızlı bir şekilde yayılma eğilimindedir. Bu durum topluluklar arasında daha etkili bir bulaşma potansiyeline işaret eder. Sağlık uzmanları, delta varyantının daha hızlı bulaşma yeteneğinin, toplumlar arasında daha yaygın bir şekilde enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Delta varyantıyla mücadelede aşı kampanyalarının hızlandırılması, topluluklar arasında temasın azaltılması ve koruyucu önlemlerin alınması önem taşır. Bu maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeyi içerebilir.

Delta varyantı SARS-CoV-2 virüsünün bir mutasyonudur. İlk olarak Hindistan'da 2020'nin sonlarında tespit edilen bu varyant, hızla dünya çapında yayıldı ve 2021'in ortalarında COVID-19 salgınının ana varyantı hâline geldi. Delta varyantı, diğer varyantlardan daha bulaşıcı ve daha ölümcül olduğu tespit edilmiştir. Aşılanmış kişilerde bile enfeksiyona ve ciddi hastalık riskine neden olabilir.

Delta virüsü belirtileri nelerdir?

Delta virüsü, diğer varyantlardan daha bulaşıcı ve daha ölümcül olduğu tespit edilmiştir. Aşılanmış kişilerde bile enfeksiyona ve ciddi hastalık riskine neden olabilir. Delta virüsü belirtileri, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer, ancak daha şiddetli olma eğilimindedir. En yaygın Corona delta plus belirtileri şunlardır:

Ateş

Şiddetli öksürük

Solunum sıkıntısı

Tat ve koku kaybı

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Kas ağrısı

Halsizlik

Yeni virüsün belirtileri aşılanmış kişilerde de yaşanabilir, bulaşabilir ve hastalık oluşturabilir. Ancak aşılanmış kişilerde hastalık genellikle daha hafif seyreder ve daha az komplikasyona neden olur. Delta virüsü belirtileri yaşarsanız hemen bir doktora görünmeniz önemlidir. Doktorunuz durumunuzu değerlendirmek ve uygun tedaviyi sağlamak için testler yapacaktır.

Delta virüsü belirtileri kaç günde çıkar?

Delta virüsü belirtileri kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişilerde sadece hafif belirtiler görülürken bazılarında ise daha ciddi belirtiler görülebilir. Delta virüsü belirtileri, diğer hastalıklarla da karışabilir. Bu nedenle belirtileriniz varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Delta virüsü belirtileri olan kişiler en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Yeni virüsün belirtileri genellikle enfeksiyondan 2 ila 14 gün sonra ortaya çıkar. Ancak bazı kişilerde yeni virüsün belirtileri daha geç de ortaya çıkabilir.

Delta virüsü kaç günde geçer?

Delta virüsü enfeksiyondan sonra 2 ila 14 gün içinde kendini gösterebilir. Bu süre virüsün vücuda girmesi çoğalması ve belirtilere neden olması için gereken zamandır. Delta virüsü diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğu için enfeksiyondan sonra kendini gösterme süresi daha kısa olabilir. Bazı kişilerde belirtiler enfeksiyondan sonra sadece 2 ila 3 gün içinde ortaya çıkabilir.

Delta virüsü olan kişilerin çoğu 7 ila 10 gün içinde iyileşir. Ancak bazı kişilerde belirtiler daha uzun sürebilir veya ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Aşılanmış kişilerde delta virüsü enfeksiyonuna yakalanma riski daha düşüktür. Ancak aşılanmış kişilerde bile delta virüsü enfeksiyonu görülebilir. Aşılanmış kişilerde delta virüsü enfeksiyonu genellikle daha hafif seyreder ve daha az komplikasyona neden olur. Delta virüsü enfeksiyonundan iyileşmek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Bol sıvı tüketin.

Dinlenin.

Ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaç kullanın.

Nemlendirici kullanın.

Maske takmak

Sosyal mesafeyi korumak

Kalabalık yerlerden kaçınmak

Ellerinizi sık sık yıkamak

Delta virüsü karantina süresi ne kadar?

Delta virüsü karantina süresi son semptomun ortaya çıkmasından itibaren başlar. Karantina süresince,evde kalınmalıdır ve başkalarıyla temastan kaçınılmalıdır. Ayrıca bol sıvı tüketilmeli ve dinlenmeye özen gösterilmelidir. 2023 yılı itibariyle Türkiye'de delta virüsü karantina süresi aşılı ve aşısız kişiler için aynıdır. Karantina süresi 7 gündür. Karantina süresince semptom gelişmemesi halinde 7. günde test vermeden karantina sonlandırılır. Karantina süresince aşağıdaki önlemlere dikkat edilmelidir:

Evde kalınmalıdır.

Odanızı mümkünse tek başına kullanın.

Diğer kişilerle yakın temastan kaçının.

Kalabalık yerlerden kaçının.

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Maske takın.

Karantina süresince herhangi bir semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği gün PCR testi yapılır. Ancak karantina süresi 7. gün sonlanmış olmakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir.

Delta varyantı tehlikeli mi?

Evet delta varyantı tehlikelidir. Diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğu için daha fazla insanı enfekte etme ve hastalık yayma riski taşır. Aşılanmış kişilerde bile enfeksiyona ve ciddi hastalık riskine neden olabilir. Hastaneye yatış ve ölüm riskini artırır. Delta varyantı özellikle aşağıdaki kişiler için tehlikelidir:

65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan kişiler

Aşılanmamış kişiler

Aşılarının üzerinden uzun süre geçmiş kişiler

Delta varyantından korunmak için yapabileceğiniz en iyi şey aşı olmaktır. Aşılar, enfeksiyonu önlemeye, ciddi hastalık riskini azaltmaya ve hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olur.

Delta virüsü pozitif ne demek?

Delta virüsü pozitif, kişinin vücudunda Delta varyantına ait SARS-CoV-2 virüsü bulunduğunu gösteren bir test sonucudur. Bu test sonucu kişinin COVID-19 hastalığına yakalanmış olabileceğini gösterir. Delta virüsü, COVID-19'un en bulaşıcı varyantlarından biridir. Aşısız kişilerde Delta virüsü enfeksiyonu daha ciddi seyredebilir ve hastaneye yatış ve ölüm riskini artırabilir.







