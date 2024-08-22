Reha Muhtar entübe edilmişti! Sağlık durumu nasıl? Uyandırıldı...

Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşinin açıklamaları gündemden düşmüyordu.

Oğlunun kaçırıldığını iddia eden Deniz Uğur'un açıklamaları ön plana çıkınca Reha Muhtar'ın sağlık durumu gölgede kalmıştı.

Muhtar, akciğerlerinde sorun olduğu ve düşme nedeniyle beyninde travma olduğu sebebiyle yoğun bakımdaydı.

Reha Muhtar'ın sağlık durumuna dair yeni bilgiler geldi. Muhtar’ın durumu ciddiyetini korurken sevindiren bir haber geldi.

Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Muhtar uyandırıldı. Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi. Doktorların Muhtar’ın odasından gülerek çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Patronlar Dünyası)

POYRAZ MUHTAR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz kaçırılma iddiaları sonrası açıklama yaparak şunları söylemişti:

"Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."