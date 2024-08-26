MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reha Muhtar'ın entübe edilmesinden sonra Nilüfer ve kızına demediğini bırakmamıştı! Deniz Uğur'dan şaşırtan paylaşım

Reha Muhtar'ın entübe edilmesinden sonra Nilüfer ve kızına demediğini bırakmamıştı! Deniz Uğur'dan şaşırtan paylaşım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.08.2024 07:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde yalısında merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Reha Muhtar yaşam savaşı verirken eski eş Deniz Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe hakkında 'oğlum kaçırıldı' diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Deniz Uğur'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Reha Muhtar'ın entübe edilmesinden sonra Nilüfer ve kızına demediğini bırakmamıştı! Deniz Uğur'dan şaşırtan paylaşım

Ünlü sunucu Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur ise haberi alır almaz oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söyleyerek ortalığı ayağa kaldırmıştı. Deniz Uğur ve avukatı çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunulduğunu da açıklamıştı.

Yaşananlar sonra Nilüfer ve kızı da açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Poyraz ise annesine gitmek istemediğini açıklamıştı.

Deniz'den sonra bir şaşırtan veda daha Deniz'den sonra bir şaşırtan veda daha

Deniz Uğur günler sonra bir paylaşımda bulundu. Reha Muhtar ile yıllardır olaylı bir süreç yaşayan Deniz Uğur şunları yazdı:

yuyuıy

"İLETİŞİM VE DAYANIŞMA İÇİNDE..."

"Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir.Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci Anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Reha Muhtar
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

Erdoğan, Kabine sonrası orman yangınlarına vurgu yaptı: '15 Eylül'e kadar çok dikkatli olalım'

Erdoğan, Kabine sonrası orman yangınlarına vurgu yaptı: '15 Eylül'e kadar çok dikkatli olalım'

Sürücüler isyan etti! 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu

Sürücüler isyan etti! 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu

Her satırı korkunç! Baba, tartıştığı kızını boğdu; cesedi işten gelen annesi buldu

Her satırı korkunç! Baba, tartıştığı kızını boğdu; cesedi işten gelen annesi buldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.