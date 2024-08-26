Reha Muhtar'ın entübe edilmesinden sonra Nilüfer ve kızına demediğini bırakmamıştı! Deniz Uğur'dan şaşırtan paylaşım

Ünlü sunucu Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur ise haberi alır almaz oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söyleyerek ortalığı ayağa kaldırmıştı. Deniz Uğur ve avukatı çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunulduğunu da açıklamıştı.

Yaşananlar sonra Nilüfer ve kızı da açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Poyraz ise annesine gitmek istemediğini açıklamıştı.

Deniz Uğur günler sonra bir paylaşımda bulundu. Reha Muhtar ile yıllardır olaylı bir süreç yaşayan Deniz Uğur şunları yazdı:

"İLETİŞİM VE DAYANIŞMA İÇİNDE..."

"Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir.Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci Anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."