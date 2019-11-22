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Reklamlara kanıp aldıkları evin havuzunu görünce şoke oldular!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Çin’de tanıtım broşürlerine inanıp havuzlu bir siteden ev alan insanlar havuzun yerinde gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler.

Reklamlara kanıp aldıkları evin havuzunu görünce şoke oldular!

İnsanlar havuzlu sitenin reklamlarını görerek, Çin’in Changsha, Hunan bölgesinde inşa edilen konutlardan satın aldılar. Evleri satın almalarındaki en büyük etkenlerden biri de sitenin tam ortasında yer alan yeşil alan ve ortasındaki havuzdu. Firmanın “göl” diye pazarladığı bu havuz adeta bir vaha gibiydi, aileler çocuklarıyla birlikte burada vakit geçirmenin keyifli olacağını düşündüler. Ancak siteye geldiklerinde onları bir sürpriz bekliyordu. İşte detaylar...

200 AİLE SATIN ALDI

Çin’in, Changsha, Hunan bölgesinde yapılan konutlar insanların büyük ilgisini çekti. Reklam broşürlerinde anlatılan evlerin en güzel özelliklerinden biri de binaların tam ortasında bulunan, vaha gibi havuzdu. 200 aile burada vakit geçirmenin çok keyifli olacağını düşünerek ev satın aldı.
Ancak 200 aileyi bekleyen büyük bir sürpriz vardı, kendilerine vaat edilen göl. Aslında göl değildi, sadece mavi plastikten yapılmış sahte bir görüntüden ibaretti. Yaklaşık 200 aile, evlerin reklamlarında gösterilen gölün sahte, vaatlerin yalan olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İşin daha da garibi inşaatı yapan müteahhitler bu sahte göl üzerine gerçek bir köprü daha kurmuşlardı.

SAHTE BİR MAVİLİK

İnsanlar haliyle, “Eğer bunu yapacak kadar detaylara önem veriyorsanız neden gerçek bir havuz yapmadınız?” diye soruyor. Haliyle bu vaat insanlarda gerçek bir göl olacağı izlenimini uyandırdı ki son derece normal. Ancak firmanın göl manzarasından anladığı evlerden bakınca görebileceğiniz sahte bir mavilikten ibaretti. Doğal taşlar, kayalar ve bitkilerle süslü olacağı söylenen göl yerine, küçük de olsa gerçek bir havuza razıydık diyen ev sahipleri şimdilerde aldatılmış olmanın kızgınlığını ve üzüntüsünü yaşıyor.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

İnsanları sahte reklamlarla kandırıp evleri satan firma bu işten kolay sıyrılamayacağa benziyor. Çünkü ev sahiplerinin şikayetleri sadece gölün sahte olmasıyla alakalı değil, evlerin güvensiz olduğu ve imar kanunlarına aykırı şekilde yapıldığı da iddia ediliyor. İnsanları sahte maviliklerle kandıran firma, şimdilerde sadece bunun değil, diğer eksikliklerinin de hesabını vermeye hazırlanıyor.

ZAMAN KAZANMAK İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ OLABİLİRLER

İddialar arasında firmanın evleri bir an önce tamamlayıp paraya dönüştürmek için acele ettiği de var. Yani aslında bir göl olacaktı, ancak zamandan kazanmak ve evleri bir an önce satmak için pek çok şeyde olduğu gibi bunda da hileye başvurdular. Yani, insanların hayatını riske eden pek çok güvenlik önleminin de atlanmış olabileceği gibi ciddi iddialar var.

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havuzlu site dolandırıcılık çin

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Türkler yapmıştır o siteyi. Çinlinin aklına gelmez bu kadarı da.
@kotukediserafettinnn haklısın aslında, seni de çakma Türk olarak yapmışlar. En zorunu başarmışlar. Kendi halkını bu kadar kötüleyen bir millet daha yok.
çinden bahsediyor adamlar ki dünyada her şeyin cakmasini ve ucuzunu yapıyorlar sen bizim türklere laf sok. Afferin sana şero
@kotukediserafettinnn haklisin turkiyede ornegi cok fazla var. say say bitmez.
aynen senin gibi cakmaturkler
bunlarda internetten ayakkabı alır gibi direk parayı havale edip eve yerleştiler sanırım. Hiç eve bakmadılar galiba
aynı türkiye .....
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