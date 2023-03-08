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Rektal ozon tedavisi nedir? Rektal ozon uygulaması nasıl yapılır?

01.03.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozon tedavisinin yaygın hâlde kullanılmaya başlanması sonucu bu tedaviye farklı alternatifler de getirilmiştir. Rektal ozon tedavisi de bunlardan biridir. Bazı hastalarda damar yolu açmak mümkün olmadığı için bu yönteme başvurulabilir. Ayrıca tedavinin etki etmesi istenen bölgeye bağlı olarak da rektal ozon uygulaması kullanılabilir. Peki, rektal ozon tedavisi nasıl uygulanır?

Rektal ozon tedavisi nedir? Rektal ozon uygulaması nasıl yapılır?

Vücuda çok dikkatli bir şekilde bağırsak mukozasından emilim ile doğrudan verilen ozon gazına rektal ozon tedavisi denir. Özellikle rektal insuflasyon tedavilerinin de daha etkili olmasını sağlar. Bağırsaklardaki bu ozon gazı oksijene dönüştürülüp serbest radikalleri ortadan kaldırmaya yardım eder. Rektal ozon terapisinin toksinleri azaltma ve bağışıklığı güçlendirme etkisi de vardır.

Rektal ozon tedavisi nedir?

Rektal bölgedeki hemoroid, fistül, fissür gibi hastalıkların ve erkeklerde prostat, kadınlarda ise jinekolojik hastalıkların tedavisi için rektal ozon uygulamasına başvurulabilir. Ayrıca bu bölgede meydana gelen kanser için tedaviye destek amacıyla da rektal ozon tedavisi uygulanabilir. Makattan ozon tedavisi olarak da bilinen uygulama, pek çok faydaya sahiptir. Rektal ozon tedavisi yaptıranlar şu yararları elde edebilir:

  • Bağırsakta meydana gelebilecek toksinleri azaltır.
  • Vücuttaki kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olur.
  • Parazit, bakteri, maya ve virüsleri yok etmeye yardımcı olur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu dış etkenlere karşı koruyabilir.

Rektal ozon tedavisi nasıl yapılır?

Rektal ozon uygulaması, oksijen-ozon karışımı hastanın makatına yerleştirildikten sonra çok ince bir kanül yardımıyla yapılır. Hastaya makattan verilen ozon gazı ile bağırsaklara daha hızlı ulaşmak mümkündür. Rektal ozon tedavisi yaklaşık 15 dakika sürmekte ve hasta tarafından tolere edilmektedir. İşlem sırasında ozona dayanıklı tek kullanımlık malzemeler tercih edilir. Ayrıca malzemeler steril olduğu için hastanın enfeksiyon kapma riski de ortadan kalkar. Hasta gazı rektal bölgesinde hissetmet ve ayrıca kateter, tıpkı fitil yerleştirir gibi hasta tarafından makata yerleştirilebilir.

Ozon tedavisi zayıflatır mı?

Kilo vermeyi kolaylaştıran etkenlerden biri sağlıklı bağırsaklara sahip olmaktır. Rektal ozon uygulaması bağırsakların sağlıklı hâle gelmesini sağladığı için zayıflamada kullanılır. Rektal ozon ile zayıflama, bağırsak sisteminin düzenli hâle gelmesi ve bunun sonucu metabolizmanın hızlı çalışması ile mümkün olur. Tabii ki bu tedavi zayıflamak için tek başına yeterli değildir. Ozonla zayıflama için mutlaka düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek gerekir. Tedaviden sonra süreci bunlarla destekleyerek zayıflamak mümkündür. Çünkü rektal ozon tedavisi hastanın birden zayıflamasını değil bağırsakların düzenli çalışarak doğal bir zayıflama sürecinin kolaylaşmasını sağlar.

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