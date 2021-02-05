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Renée Zellweger, televizyona dönüyor

05.02.2021 07:56 | Son Güncelleme:
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Renée Zellweger, televizyona dönüyor

Oscar ödüllü oyuncu Renée Zellweger, The Thing About Pam dizisinin kadrosuna katıldı.

Bridget Jones'un Günlüğü filmi ile dikkatleri üzerine iki Oscar ödüllü aktris Renée Zellweger, televizyona geri dönüyor. 2019'da Netflix'te yayınlanan What/If dizisinde de rol alan aktris, The Thing About Pam dizisinin kadrosuna katıldı. Mini dizi, NBC kanalından 6 bölümlük onay aldı. Yeni dizinin hikayesi gerçek hayattan uyarlama olacak ve Betsy Faria'nın cinayetini anlatacak.

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THE THİNGS ABOUT PAM HAKKINDA

Betsy Faria'nın 2011'de gerçekleşen cinayetinin ardından kocası Russ suçlanır ve hapse atılır. Suçsuz olduğunu iddia eden Russ'la ilgili mahkumiyet kararı bozulurken işlenen cinayet, Pam Hupp'ı da içine dahil eden bir dizi şeytani olaya sebep olur. Zellweger, bahsi geçen Pam'i canlandıracak.

2020'de Judy filmiyle, 2004'te ise Cold Mountain filmiyle Oscar kazanan Zellweger'in 5 Altın Küre ödülü de bulunuyor.

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