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Renault Megan, Clio, Talitant fiyat listesi! Renault otomobil fiyatlarında güncelleme!

06.12.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de belki de en çok tercih edilen araba markalarından biri olan Renault, çeşitli kampanyalar yapıyor. Artan döviz kuru ve çip krizinin ardından Renault’nun en sevilen araçları olan Clio, Megan ve Taliant’ta fiyat değişiklikleri oldu. İşte son rakamlar…

Renault Megan, Clio, Talitant fiyat listesi! Renault otomobil fiyatlarında güncelleme!

Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörü, bir de çip krizi nedeniyle epey zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizde artan döviz kuru da otomobil fiyatlarının ikiye katlanmasına neden oldu. En çok tercih edilen araba markalarından biri olan Renault’da son fiyatlar şöyle…

RENAULT MEGAN, CLİO, TALİANT FİYAT LİSTESİ

İlk kez araç sahibi olacaklar ya da aracını yenilemek isteyenler, artan fiyatlardan sonra ne yapacağını şaşırdı. Firmalarda sıfır otomobillere ulaşmak epey zorken, ikinci el fiyatları aldı başını gitti. Ülkemizde en çok tercih edilen Renault markalı otomobilin son fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte o liste…

YENİ CLİO FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 Sce 65 bg 247.000
Joy 1.0 TCe ECO 100bg 323.900
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 341.900
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 350.900
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 385.900

Opsiyonlar
Joy
Ön Sis Farlar 1.750
Metalik Renk 3.000
Yedek Lastik 2.250
Park Asistan Paketi 4.750
Ön Sis Farlar 1.750
Özel Renk 2.250
Metalik Renk 3.000
Yedek Lastik 2.250

Icon
Turuncu Kişiselleştirme Paketi 3.250
Kırmızı Kişiselleştirme Paketi 3.250
Eller Serbest Park Destek Paketi 20.250
Navigasyon Paketi 13.000
Özel Renk 2.250
Ön Sis Farlar 1.750
Yedek Lastik 2.250
Metalik Renk 3.000
Görüntülü Park Destek Paketi 4.500

RENAULT TALİANT FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 Sce 65 bg 259.900
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 355.000
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 365.900
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 389.000

Opsiyonlar

Joy

8" Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay 6.500 Metalik Renk 3.500
Ön sis farları 1.500
Arka park sensörü 1.500
Jant Tipi 4.250
Geri görüş kamerası 2.000
Metalik Renk 3.500
Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi)
Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) 3.750

RENAULT MEGAN FİYAT LİSTESİ

Joy 1.3 TCe 140 bg 374.900
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 381.000
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 420.000
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 430.000
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 484.000
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 490.000
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 487.000
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 524.000
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 536.000
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 553.900


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Anahtar Kelimeler:
Renault
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