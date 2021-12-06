Renault Megan, Clio, Talitant fiyat listesi! Renault otomobil fiyatlarında güncelleme!

Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörü, bir de çip krizi nedeniyle epey zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizde artan döviz kuru da otomobil fiyatlarının ikiye katlanmasına neden oldu. En çok tercih edilen araba markalarından biri olan Renault’da son fiyatlar şöyle…

RENAULT MEGAN, CLİO, TALİANT FİYAT LİSTESİ

İlk kez araç sahibi olacaklar ya da aracını yenilemek isteyenler, artan fiyatlardan sonra ne yapacağını şaşırdı. Firmalarda sıfır otomobillere ulaşmak epey zorken, ikinci el fiyatları aldı başını gitti. Ülkemizde en çok tercih edilen Renault markalı otomobilin son fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte o liste…

YENİ CLİO FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 Sce 65 bg 247.000

Joy 1.0 TCe ECO 100bg 323.900

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 341.900

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 350.900

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 385.900

Opsiyonlar

Joy

Ön Sis Farlar 1.750

Metalik Renk 3.000

Yedek Lastik 2.250

Park Asistan Paketi 4.750

Ön Sis Farlar 1.750

Özel Renk 2.250

Metalik Renk 3.000

Yedek Lastik 2.250

Icon

Turuncu Kişiselleştirme Paketi 3.250

Kırmızı Kişiselleştirme Paketi 3.250

Eller Serbest Park Destek Paketi 20.250

Navigasyon Paketi 13.000

Özel Renk 2.250

Ön Sis Farlar 1.750

Yedek Lastik 2.250

Metalik Renk 3.000

Görüntülü Park Destek Paketi 4.500

RENAULT TALİANT FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 Sce 65 bg 259.900

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 355.000

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 365.900

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 389.000

Opsiyonlar

Joy

8" Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay 6.500 Metalik Renk 3.500

Ön sis farları 1.500

Arka park sensörü 1.500

Jant Tipi 4.250

Geri görüş kamerası 2.000

Metalik Renk 3.500

Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi)

Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) 3.750

RENAULT MEGAN FİYAT LİSTESİ

Joy 1.3 TCe 140 bg 374.900

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 381.000

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 420.000

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 430.000

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 484.000

Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 490.000

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 487.000

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 524.000

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 536.000

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 553.900



