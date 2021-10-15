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Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Hyundai ve Toyota: 90 bin TL ile 120 bin TL fiyatlarla alıcısını bekliyor...

15.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sonrasında otomobil piyasalarındaki fiyatlar yükselişe geçti. Araç almak isteyenler ne yapacağını şaşırırken, sizler için 90 bin TL ve 120 bin TL arasında yer alan araçları bir araya getirdik.

Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Hyundai ve Toyota: 90 bin TL ile 120 bin TL fiyatlarla alıcısını bekliyor...

Aracını yenilemek isteyenler veya ilk kez araç sahibi olacaklar, artan fiyatlar sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Şimdi almazsa ilerde daha da fiyatların artabileceği düşünülürken, diğer yandan da vatandaşın cebindeki paradan çok uzakta otomobil fiyatları var. Biz sizler için uygun fiyatlı otomobil fiyatlarını bir araya getirdik. 90 bin TL ve 120 bin TL arasında değişen Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Hyundai ve Toyota markalı araçlar şöyle…

HEM ÇİP KRİZİ HEM DE DÖVİZ KURU OTOMOBİL PİYASASINI ETKİLEDİ

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alırken en çok etkilenen sektörlerden biri otomobil sektörü oldu. Yaşanan çip krizine bir de yüksek döviz kuru eklenince araç satın almak güçleşti. İkinci ele yönelen vatandaş, cebine uygun araç için araştırma yapıyor. Ancak ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Aracın kaza geçmişi olup olmadığından, kilometresine; kaporta ve iç dış sağlığından, servis geçmişine kadar her şeyin öğrenilmesi gerekiyor. Piyasada dolaşan perte çıkmış araçları satın almak istemiyorsanız, mutlaka alacağınız aracı experte göstermenizi tavsiye ederiz. Sizler için 90 bin TL ve 120 bin TL olan araçları bir araya getirdik. İşte ikinci el uygun fiyatlı araçlar…

MARKA MODEL FİYAT

Toyota Corolla 1.5. D-4D Terra 2007 104 bin TL
Hyundai İ20 1.4 CRDi Jump 2014 99 bin TL
Renault Symbol 1.5 DCI Joy 2004 116 bin TL
Citroen C-Elysee 1.6 HDİ Attraction 2015 118 bin 750 TL
Peugeot 307 2004 82 bin 750 TL
Volkswagen Polo 1.4 Basicline 2004 106 bin 500 TL
Ford Mondeo 2001 74 bin TL
Opel Corsa 1.2 Twinport Essentia 2012 119 bin TL
Opel Corsa 1.2 Swing 2000 71 bin 500 TL


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Hyundai Toyota Renault
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