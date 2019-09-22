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Renee Zellweger: Harvey Weinstein adına üzgünüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncu Renee Zellweger, daha önce birlikte çalıştığı ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın taciz iddaları hakkında konuştu. Zellweger, Weinstein’ın 'zarar verdiği kadınlar' ve kendisi adına üzgün olduğunu söyleyerek yapımcının iyileşmesini diledi.

Renee Zellweger: Harvey Weinstein adına üzgünüm

Hollywood Reporter’ın Awards Chatter Podcast’ine konuşan Oscar ödüllü oyuncu Renee Zellweger, Harvey Weinstein’ın herhangi bir uygunsuz davranışını görmediğini belirtti. 50 yaşındaki ünlü oyuncu, Weinstein'e yöneltilen suçlamalardan ötürü üzgün olduğunu dile getirdi.

Zellweger, "Aksi ve şakacı biriydi ve 'şu ya da bu etekle seksi' göründüğüme dair şakalar yapardı ama bu beni tehdit etmiyordu veya haysiyetimi sarsmıyordu" dedi.

Weinstein’ın gözden düşmesinin ardından düşünceleri sorulan Zellweger şöyle konuştu: "Bu çok büyük bir tartışma çünkü o benim profesyonel anlamda birlikte çalıştığım biriydi. Aynı zamanda özel hayatımdaki gerçekten önemli işlerde de hep oradaydı ve bana karşı nazikti. "Bana iyi davranıyordu ve güvenilir geliyordu. Bu şunun gibi bir şey değildi: Bir çıkarınız olduğu için iyi davrandığınızı anlatan kelime neydi? ‘Çıkar amaçlı etkileşim’ Ben böyle hissetmiyordum. Bu önemli bir tartışma ve beni kişisel olarak çok üzüyor. Ailesi adına üzgünüm. Ondan zarar gören kadınlar adına üzgünüm. Onun adına üzgünüm. Ona şifa diliyorum ki bir şekilde verdiği zararları onarabilsin."

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