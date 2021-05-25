Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin çekimleri için yeniden sete dönüldü

Genç oyuncuları bünyesinde barındıran Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin çekimleri tamamlanmıştı. Ancak bazı sahneler için yeniden çekim istenildi. Oyuncu kadrosunda bulunan Robbie Amell da Twitch üzerinden bir açıklamada bulunarak sete dönüş yaptığını bildirdi.

Johannes Roberts'ın yazıp yönettiği Resident Evil: Welcome to Raccoon City için sete geri dönüldü. Beyaz perdeye yeniden uyarlanan Resident Evil oyun serisi, gelmiş geçmiş en çok beğenilen korku aksiyon oyunları olarak biliniyor. Robie Amell şimdilerde sahne yeniden çekimleri için Toronto'da bulunan sette çalışıyor.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ülkemizde 3 Aralık 2021'de izleyici karşısına çıkacak. Yurt dışında ise 24 Kasım tarihi seçildi. Bu tarihte Ridley Scott imzalı Gucci filmiyle rakip olacak.



