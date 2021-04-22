Resmen açıklandı: How I Met Your Mother’ın devamı geliyor!

En popüler diziler arasından hiç düşmeyen How I Met Your Mother hayranları için dijital izleme platformu Hulu müjdeyi verdi. Hulu'dan, başrolünde Hilary Duff'ın olduğu “How I Met Your Mother” devam dizisi “How I Met Your Father” için onay çıktı. Yakın gelecekte, Sophie (Duff) oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak. Bizi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak ve flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.
Beyazperde’nin haberine göre; Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Duff, "Kariyerimde harika karakterleri canlandırdığım için inanılmaz derecede şanslıydım ve Sophie rolünü üstlenmeyi dört gözle bekliyorum. How I Met Your Mother"ın büyük bir hayranı olarak, Carter ve Craig'in bebeklerinin devamı konusunda bana güvenmeleri için onur duydum ve hatta biraz gerginim. Isaac ve Elizabeth mükemmeller, onlarla ve tüm dahileriyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." Dedi.
"How I Met Your Mother", 2005-2014 yılları arasında dokuz sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca CBS'te yayınlandı. Dizide Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel ve Alyson Hannigan rol aldı. Bob Saget, Radnor’un karakteri Ted Mosby’nin eski bir versiyonu olan anlatıcının sesini sağladı. CBS, Greta Gerwig'in rol aldığı ve Meg Ryan'ın anlatıcı olduğu “How I Met Your Dad” dizisi için 2013'te bir pilot bölüm siparişi verdi ama proje onaylanmadı.
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