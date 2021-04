Resmen açıklandı: How I Met Your Mother’ın devamı geliyor!

En popüler diziler arasından hiç düşmeyen How I Met Your Mother hayranları için dijital izleme platformu Hulu müjdeyi verdi. Hulu'dan, başrolünde Hilary Duff'ın olduğu “How I Met Your Mother” devam dizisi “How I Met Your Father” için onay çıktı. Yakın gelecekte, Sophie (Duff) oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak. Bizi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak ve flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Beyazperde’nin haberine göre; Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Duff, "Kariyerimde harika karakterleri canlandırdığım için inanılmaz derecede şanslıydım ve Sophie rolünü üstlenmeyi dört gözle bekliyorum. How I Met Your Mother"ın büyük bir hayranı olarak, Carter ve Craig'in bebeklerinin devamı konusunda bana güvenmeleri için onur duydum ve hatta biraz gerginim. Isaac ve Elizabeth mükemmeller, onlarla ve tüm dahileriyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." Dedi.