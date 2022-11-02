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  4. Resmen çırılçıplak kıyıya vurdu! Futbol marşları söyleyen sarhoş turisti polisler bile sakinleştiremedi

Resmen çırılçıplak kıyıya vurdu! Futbol marşları söyleyen sarhoş turisti polisler bile sakinleştiremedi

02.11.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki İngiliz turist Alexander William Loftus kıyafetlerini çıkartarak çırılçıplak denizin kıyısında oturduğu sırada futbol marşları söylerken balıkçılar tarafından bulundu. Polisin olay yerine gelmesinden sonra öfkelenen turist uzun bir süre kıyafetlerini giymesi konusunda ikna edilmeye çalışıldı.

Tayland'ın Koh Samui adasındaki Maenam Plajı’nda alkol nedeniyle ayakta dahi durmakta zorlanan bir adam ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. İngiltere’nin Surrey şehrinde yaşayan Alexander William Loftus isimli bir adam Tayland'ın Koh Samui Adasına tatil için gelmişti. Gece bir doğum günü partisine katıldığını ancak o anlara dair hiçbir şey hatırlamadığını ifade eden Loftus sabahın erken saatlerinde balıkçılar tarafından kıyıya çırılçıplak otururken bulundu. Kıyıda çıplak bir şekilde futbol marşları söyleyen adam polisin olay yerine gelmesi üzerine öfkelendi.

UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

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Uyuşturucu testi için hastaneye götürülen turistin sonucunun negatif çıktığı belirtildi. Kamu düzenini bozmak ve kamusal alanda ahlaksızlık suçlamalarından Loftus’a idari para cezası verildi.

Surat Thani Göçmenlik Yetkilisi Yüzbaşı Aroon Moosikim, 10 Ekim'de Loftus’un turist vizesiyle adaya geldiğini ve yakındaki bir tatil köyünde kaldığını belirtti. Yetkililer turisti yakın incelemeye aldıklarını herhangi bir polise intikal eden olayı da olması durumunda sınır dışı edileceğini ifade etti.

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Tayland sarhoş

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