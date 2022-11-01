Siyah beyaz bu fotoğraf sosyal medyayı salladı! O detay merak uyandırdı... "Fotoğraftakiler bile şaşkın"

100 yıldan öncesinde uzanan ve 1920’li yıllarda çekildiğine inanılan bir fotoğraf karesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Fotoğrafta modern kıyafetler giyen ve bir plajda insanların arasında oturan adam kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı.

FOTOĞRAFTAKİLER BİLE ŞAŞKIN

Bol bir tşiört ve şort giyen adamın sörf tahtasının üzerine oturduğunu iddia eden komplo teorisyenleri kareye yakından baktığında diğer insanların genç adamı büyük bir şaşkınlıkla incelediği görülüyor. Görüntü ilk olarak 1974'te yayınlanan The Cape Scott Story adlı bir kitapta ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan kare kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Fotoğraftakiler bile şaşkın. Bu adamın başka bir zaman diliminden geldiği çok açık" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Zamanlar arasındaki geçişe bu kareyle inandım" yorumunu ekledi.