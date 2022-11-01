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Siyah beyaz bu fotoğraf sosyal medyayı salladı! O detay merak uyandırdı... "Fotoğraftakiler bile şaşkın"

01.11.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sörf tahtasının gelişimi 1940’lı yıllara kadar uzanıyor. İlk sörf tahtasının mucit Joe Gilpin tarafından icat edildiği düşünülse de sosyal medyadan paylaşılan siyah beyaz bir fotoğraf kafaları karıştırdı. 100 yıldan uzun bir süre önce çekildiğine inanılan siyah beyaz fotoğraf karesi sosyal medyada tartışma yarattı. Komplo teorisyenlerini harekete geçiren kare zaman yolculuğu söylemlerini yeniden gündeme getirmeyi başardı.

Siyah beyaz bu fotoğraf sosyal medyayı salladı! O detay merak uyandırdı... "Fotoğraftakiler bile şaşkın"

100 yıldan öncesinde uzanan ve 1920’li yıllarda çekildiğine inanılan bir fotoğraf karesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Fotoğrafta modern kıyafetler giyen ve bir plajda insanların arasında oturan adam kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı.

FOTOĞRAFTAKİLER BİLE ŞAŞKIN

Bol bir tşiört ve şort giyen adamın sörf tahtasının üzerine oturduğunu iddia eden komplo teorisyenleri kareye yakından baktığında diğer insanların genç adamı büyük bir şaşkınlıkla incelediği görülüyor. Görüntü ilk olarak 1974'te yayınlanan The Cape Scott Story adlı bir kitapta ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan kare kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Fotoğraftakiler bile şaşkın. Bu adamın başka bir zaman diliminden geldiği çok açık" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Zamanlar arasındaki geçişe bu kareyle inandım" yorumunu ekledi.

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sosyal medya sörf tahtası

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