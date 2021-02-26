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Retrograde ne demek? Aleyna Tilki’nin yeni şarkısıyla gündeme geldi

26.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Retrograde ne demek? Aleyna Tilki’nin yeni şarkısıyla gündeme geldi

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Retrograde’i klibiyle birlikte yayınlamasının ardından Retrograde ne demek şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Amerikalı DJ Diplo’nun imzasını taşıyan şarkı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Peki, retrograde nedir? İşte tüm merak edilenler…

Sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi Aleyna Tilki’nin yeni çıkardığı İngilizce şarkısı Retrograde oldu. Şarkıya ismini veren Retrograde kelimesinin anlamı da araştırılıyor. Peki, retrograde nedir? İşte detaylar...

ALEYNA TİLKİ RETROGRADE ŞARKISI

Aleyna Tilki uzun süredir merak edilen İngilizce şarkısı Retrograde’i ve şarkıya çektiği video klibi paylaştı. Şarkının sözleri Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee imzası taşırken beste ise Diplo, King Henry ve Jr. Blender’a ait. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına yerleşen şarkının video klibi de oldukça dikkat çekiyor.

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RETROGRADE NE DEMEK?

İngilizce bir kelime olan retrograde, gezegenden gökyüzüne bakan bir kişinin bir başka gezegeni sistemdeki diğer gezegenlerin normal hareketinin aksi yönde ilerliyormuş gibi görmesine deniyor. Bunun yanı sıra bir nesnenin dönme ekseni devinimi ya da düğümlenmesi benzeri hareketlere de bu isim verilebiliyor.

Aynı zamanda, retro hareket olarak da tanımlanabiliyor. Normalde hafifçe doğuya doğru kayan gezegenlerin bazı durumlarda hareketlerini ters çevirerek batıya yönelme hareketlerine deniyor. Bu tip bir geriye doğru hareketin Dünya ve gezegenlerin Güneş çevresindeki hareketinin sebep olduğu bir yanılmasa olduğu belirtiliyor.

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Aleyna Tilki,
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