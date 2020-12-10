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  4. Reuters: ABD'nin Türkiye yaptırımları her an ilan edilebilir

Reuters: ABD'nin Türkiye yaptırımları her an ilan edilebilir

10.12.2020 21:23 | Son Güncelleme:
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Reuters: ABD'nin Türkiye yaptırımları her an ilan edilebilir

Reuters, ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda yaptırım getirme hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Reuters'ın haberinde ABD Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım açıklamaya hazırlanırken, söz konusu yaptırımların her an başlatılabileceği bildirildi.

İkisi ABD'li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre yaptırımlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacak.

"YAPTIRIMLAR HER AN BAŞLATILABİLİR"

ABD Kongresi uzun bir süredir Donald Trump yönetiminin S-400 füzeleri aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istiyordu. Kaynaklar Ankara ile Ocak ayında başkanlık göreve başlayacak Joe Biden arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olması beklenen yaptırımların her an başlatılabileceğini ifade etti.

"YAPTIRIMLAR SONUÇ VERMEZ"

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, "Yaptırımlar sonuç vermez. Ters etki yapar. İlişkilere zarar verir. Türkiye bu sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümünden yanadır. Tek taraflı dayatmaları kabul etmeyiz" dedi.

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