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Reynmen, Azer Bülbül söylerse...

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2019 09:34 | Son Güncelleme

Derdim Olsun şarkısıyla gündeme bomba gibi düşen Reynmen, Azer Bülbül taklidiyle dikkat çekti.

Geçtiğimizi hafta YouTube'da 120 milyonu aşan şarkısı Derdim Olsun'u YouTube'dan önce silen daha sonra ise geri yükleyen sosyal medya fenomeni Reynmen Azer Bülbül taklidiyle sosyal medyada dikkat çekti.

Son dönemlerde yaptığı her hareketiyle takipçilerinin ilgisini çeken Reynmen arabada Azer Bülbül söyledi. O anları da 'içim yanıyor' yazarak paylaştı.

'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın 25 Ocak'ta çıkan 'Derdim Olsun' adlı rap-arabesk tarzındaki şarkısı YouTube'da 112 milyon kez görüntülenerek rekora imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Reynmen Azer Bülbül

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