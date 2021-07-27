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Reynmen'den Hakkı Bulut'a kalpli mesaj

27.07.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkı Bulut'un 'şarkımı çaldı' dediği Reynmen, sosyal medya sayfasında paylaştığı fotoğrafında eliyle kalp işareti yapıp içine de 'Can' yazdı.

Reynmen'den Hakkı Bulut'a kalpli mesaj

Usta sanatçı Hakkı Bulut, 1986 yılında 'Nazlım' albümünde yer alan bir şarkısının Reynmen olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş tarafından izinsiz kullanıldığını söylemişti. Hakkı Bulut, "Popçu mudur, rock'çı mıdır bilmediğim Reynmen diye biri var.

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Gayet de güzel millet seviyor. Bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne. 1986 yılında 'Nazlım' albümünde 'Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri' şeklinde sözleri olan bir şarkım var. Reynmen bu şarkımın müziğini olduğu gibi almış, üzerine söz yazmış, söylüyor" demişti.

Günlerdir konuşulan haber üzerine sessizliğini bozan Reynmen adeta usta sanatçıya barış çubuğu uzattı.

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Instagram hesabında hayranlarına 'bana birşeyler sorun' diyen Reynmen, 'Hakkı Bulut' yazan takipçisinin gönderisinin altına eliyle kalp yapıp içine de 'can' yazdı. Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından böyle bir paylaşım yapan Reynmen'e, Hakkı Bulut'tan nasıl bir cevap geleceği merak konusu oldu.


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Reynmen
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