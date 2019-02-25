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Reynmen, 'Derdim Olsun' ile ne kadar kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, şarkıdan kazandığı parayı Instagram'da açıkladı.

Reynmen, 'Derdim Olsun' ile ne kadar kazandı?

'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, geçtiğimiz günlerde 200 milyon izlenen klibini YouTube'daki kanalından kaldırmıştı.

Reynmen'in o videosunu tamamen silmediği Youtube'un 'gizli' seçeneğini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Sık sık takipçileriyle sosyal medyadan soru- cevap yapan Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Derdim Olsun şarkısından kazandığı parayı açıkladı.

Bir takipçisinin "130 milyon izlenen şarkın sana ne kadar kazandırdı?” sorusuna "Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 120 -130 bin ₺ kazandım” açıklamasını yaptı.

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