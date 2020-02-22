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Reynmen 'Ela' yüzünden davalık oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Reynmen’in Ela şarkısının yasal sahibi Emrah Karakuyu ile mahkemelik olduğu iddia edildi...

Reynmen 'Ela' yüzünden davalık oldu!

YouTube‘da 5 milyondan fazla abonesi bulunan ve burada elde elde ettiği popülerliği değerlendirerek şarkıcılığa soyunan Reynmen, Derdim Olsun şarkısının yüz milyonlarca dinlenmesinin ardından geçtiğimiz yıl Ela isimli bir şarkı çıkarmıştı. Şarkı için bir içecek firmasıyla anlaşan ve Ela‘nın klibinde firmanın reklamını yapan Reynmen‘in bu anlaşmadan 1 milyon lira aldığı konuşuluyordu.

ŞARKIYI İZİNSİZ KULLANDI

Reynmen’in şarkının yasal sahibi Emrah Karakuyu’dan izinsiz bir şekilde, haber dahi vermeden reklam ve klip sponsorluğu için ücret aldığı iddia edildi. Reynmen’e dava açan Emrah Karakuyu, aynı zamanda ünlü fenomene bir daha şarkı vermedi. İddiaya göre; Karakuyu‘dan yeni şarkı alamayan Reynmen, Derdim Olsun’u da yapan aranjör Özkan Meydan’ın kapısını çaldı. Reynmen’in Özkan Meydan ile küs olduğu ve birlikte iş yapmak için barışmak zorunda kaldığı konuşuluyor. (Magazinn.com)

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Anahtar Kelimeler:
Reynmen, ela, dava,

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