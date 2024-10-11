Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran bugün evleniyor! Düğün için yola çıktılar

Sosyal medyada 'Reynmen' adı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile bir süredir aşk yaşıyor.

Her fırsatta sevgilisine olan aşkını dile getiren Reynmen 30 Nisan tarihinde sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifi etmişti. Hatta ünlü çiftin 11 Ekim'de nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

EVLENİYORLAR

İddialar doğru çıktı ve Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran nikah için yola çıktılar. Çift İtalya'ya gittikleri anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Reynmen sevgilisi ile pozlarına bugünün tarihini atarak gelin ve damat emojileri ekledi. Ünlü ismin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

'AŞK BENİ BÜYÜTTTÜ'

Daha önce Gökhan Çınar'ın Katarsis programına katılan Reynmen “Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu" demiş ve bu sözleriyle de uzun süre konuşulmuştu.