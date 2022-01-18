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  4. Reynmen'in annesi Gelin Evi’ne konuk oldu! Hayalindeki gelin adayı şaşırttı

Reynmen'in annesi Gelin Evi’ne konuk oldu! Hayalindeki gelin adayı şaşırttı

18.01.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında hafta içi hergün Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelin Evi'ne Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş konuk olarak katıldı. Gelin adayı için, "Ben onun için yabancı gelin istediğimi söylemiştim. Tüm sevenleri, takipçileri, hayranları ayaklanmıştı. Çünkü yabancı gelinin bizim dilimizi bilmediği için çok dırdırı olmaz, kayınvalide olarak rahat ederim." açıklamalarıyla şaşırttı.

Show TV'nin ses getiren, Aslı Hünel'in sunumuyla her gün izleyici karşısına çıkan başarılı programı Gelin Evi'nin bugünkü bölümünde büyük sürpriz yaşandı.

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Ünlü şarkıcı, vlogger ve milyonlarca takipçisi olan Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş haftanın ilk bölümünde, Gelin Evi programına katıldı ve programın başarılı sunucusu Aslı Hünel'e Reynmen'in aşk dünyası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Nasibe Aktaş, “Oğlum Reynmen haftanın iki günü beni kesin ziyaret eder, çok vefalıdır. Çıktığı yolculuklarda bile gideceği yere ulaşınca hemen bana mesaj atar. Onun sayesinde rahat bir hayatımız var. Şu an aşk hayatı yok, oğlumun kalbi boş. Ben onun için yabancı gelin istediğimi söylemiştim. Tüm sevenleri, takipçileri, hayranları ayaklanmıştı. Çünkü yabancı gelinin bizim dilimizi bilmediği için çok dırdırı olmaz, kayınvalide olarak rahat ederim." açıklamalarında bulundu.
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Oğlunun artık evlenmesini istediğini söyleyen Nasibe Aktaş, hayırlı bir gelin diledi.


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Anahtar Kelimeler:
Reynmen
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