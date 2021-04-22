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Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı

22.04.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomenliğinden sonra şarkıcı kimliği ile ön plana çıkan Reynmen, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu.

Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı

Reymen olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş, takipçilerine Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdu.

REYNMEN "NASIL YA" DİYEREK PAYLAŞTI

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 377 bin takipçisi bulunan Twitter hesabının askıya alındığı paylaşan Reynmen, gönderisine, "Nasıl ya" notunu düştü.

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Reymen olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş, takipçilerine Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdu.

Sosyal medya fenomeninin karşı karşıya kaldığı bu durum, yüksek takipçiye sahip kullanıcıların zaman zaman başına geliyor.

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Reynmen
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