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Reynmen, konserlerden kaç para kazanıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

Reynmen'in çıktığı konserlerden aldığı ücretler dudak uçuklattı. Ünlü fenomenin konser başına 150 bin TL aldığı iddia edildi.

Reynmen, konserlerden kaç para kazanıyor?

Reynmen ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkılarıyla müzik piyasasını alt üst etmişti. Reynmen dinlenme rakamlarıyla rekor kırmıştı. 'Derdim Olsun' şarkısı Youtube'da 242 milyondan fazla izlenirken, 'Ela' ise 149 milyon izlenme rakamına yaklaştı.

KONSER VERMEYE BAŞLADI

Bunun üzerine Reynmen yine sosyal medyadan yaptığı bir duyuruyla konser vermeye başlayacağını açıklamıştı. Konserlerin startını veren ünlü fenomenin konser başına 150 bin TL aldığı iddia edildi. (Gecce)

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