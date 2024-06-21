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Reynmen, Nusret'in o ülkedeki mekanına gitti! Servisi beğenmeyince isyan etti: "Burayı kapat bence abi"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 11:20
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Yunanistan'a tatile giden şarkıcı Reynmen, Nusret Gökçe'nin mekanına gitti. Şarkıcı mekandaki servisi beğenmeyince Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile isyan etti. Reynmen, "Direkt sen burayı kapat bence abi" dedi.

Reynmen, Nusret'in o ülkedeki mekanına gitti! Servisi beğenmeyince isyan etti: "Burayı kapat bence abi"

Ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen sosyal medya paylaşımları ve Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla biliniyordu.

Asıl adı Yusuf Aktaş olan fenomen aynı zamanda açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının da en sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı tatil sezonunu açtı. Tatil rotasını Yunanistan'a çeviren Reynmen, Nusret'in mekanına gitti. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mekanda servisi beğenmediğini söyledi.

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"BURAYA EL AT ABİ"

İlk önce Instagram hesabında servisi beğenmediğini paylaşan Reynmen, Nusret'i de etiketleyerek isyan etti.

Şarkıcı, "Abi maalesef servis çok kötü istersen buraya bir el at" ifadelerini kullandı.

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Ünlü şarkıcı daha sonra yemekleri de beğenmemiş olacak ki yeni bir paylaşım ile Nusret'e "Hatta direkt sen burayı kapat bence abi" mesajını yazdı.

Vitrin


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