Reyting rekortmeni Yalı Çapkını'nda kadro genişliyor! O isim geri dönüyor

Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Geçen hafta yayınlanan bölümde Suna ve Abidin evlenmiş, Ferit ve Seyran barışmıştı. Fuat Korhan'ın ölümünün ardından sevilen diziye Menderes Samancılar'ın geri döneceği belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını'nın ilk bölümlerinde 'Kolsuz Necip Usta' rolüyle dizinin kadrosunda bulunan Menderes Samancılar geri dönüyor.

Torunu Fuat'ı kaybeden Halis Ağa’ya (Çetin Tekindor) başsağlığı için diziye dönen Samancılar'ın bir bölüm konuk olacağı açıklandı.

Sevilen dizi geçtiğimi hafta salı ve cuma olmak üzere iki gün yeni bölüm yayınladı. Salı akşamı yayınlanan bölümde Ferit'in dedesi Halis Ağa'yla olan konuşması geceye damga vurdu.

Sonrasında Kazım Ağa'nın evine giden Ferit, Seyranı'ı görebilmek için adeta yalvardı. Fakat Kazım Ağa görümelerine izin vermedi.

Seyran'ın Ferit'in arkasında onu izlemesi ve sonrasında sarılmaları izleyicileri derinden etkiledi.

