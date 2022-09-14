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REYTİNG SONUÇLARI 13 EYLÜL 2022 AÇIKLANDI! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

14.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 13 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında Masterchef, Üç Kız Kardeş, Kusursuz Kiracı, Balkan Ninnisi gibi yapımlar yer aldı. Peki,13 Eylül 2022 Salı Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 13 EYLÜL 2022 AÇIKLANDI! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 13 Eylül 2022 Salı günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki, 13 Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 13 Eylül Salı günü reyting sonuçları...

tv izlemek

REYTİNG SONUÇLARI 13 EYLÜL 2022 SALI

13 Eylül Salı akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 13 Eylül reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

tv izlemek ailece

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 KUSURSUZ KIRACI FOX
6 ESRA EROL'DA ATV
7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
8 ATV ANA HABER ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KUSURSUZ KIRACI (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 UC KIZ KARDES KANAL D
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
6 KUSURSUZ KIRACI FOX
7 KUSURSUZ KIRACI (OZET) FOX
8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
10 IDDIALARIN AKSINE TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 UC KIZ KARDES KANAL D
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
6 KUSURSUZ KIRACI FOX
7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
8 ESRA EROL'DA ATV
9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
10 BALKAN NINNISI TRT 1

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Kusursuz Kiracı dizisi Reyting sonuçları Balkan Ninnisi dizisi üç kız kardeş
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