Reyting sonuçları 20 Aralık Salı açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. 20 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 20 Aralık 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 20 Aralık Salı günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 20 ARALIK SALI AÇIKLANDI MI?

20 Aralık Salı reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli olacak. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Aralık gününün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

13 Aralık Salı akşamı reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Arjantin Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Arjantin Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Arjantin Hırvatistan 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.



