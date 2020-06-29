Reyting sonuçları: 28 Haziran AB ve total reyting sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı ve AB ile Total'de ilk 10'a giren yapımlar belli oldu. Reyting sonuçları ile oluşan sıralamaya göre TV8'de ekrana gelen yarışma programı Survivor, hem Total'de hem de AB'de ilk sırada yerini aldı. AB'de ikinci sırayı Fox Ana Haber alırken, Total'de ikinci sıranın sahibi Show Ana Haber oldu.

Total'de ilk üç sıra

Total'de 28 Haziran reyting sıralamasında zirve Survivor'ın oldu. Survivor'ı sırasıyla Show Ana Haber ve Fox Ana Haber takip etti.

AB'de ilk üç sıra

Reyting sonuçlarına göre 28 Haziran'da AB'nin zirvesi de Survivor'un oldu. Bu yarışma programını Fox Ana Haber Hafta Sonu ve Survivor Ekstra programları takip etti.

ABC'de ilk üç sıra

ABC sıralamasında da Survivor ilk sırayı alırken, ikinci sırayı Survivor Ekstra, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

İşte 28 Haziran reyting sonuçları





