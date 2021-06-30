Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması

Birbirleri ile yarışan yapımların 29 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Yeni diziler Baht Oyunu ve Ada Masalı, reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 29 Haziran reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?
29 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.
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