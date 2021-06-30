Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması

Birbirleri ile yarışan yapımların 29 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Yeni diziler Baht Oyunu ve Ada Masalı, reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 29 Haziran reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

29 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

29 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Müge Anlı ile Tatlı Sert Maraşlı Ada Masalı MasterChef Türkiye Baht Oyunu İsveç - Ukrayna UEFA EURO 2020 Karşılaşması İngiletere - Almanya UEFA EURO 2020 Karşılaşması ATV Gün Ortası FOX Ana Haber SHOW Ana Haber

AB İLK 10 PROGRAM