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Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması

30.06.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı. 29 Haziran Salı günü Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor.

Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması

Birbirleri ile yarışan yapımların 29 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Yeni diziler Baht Oyunu ve Ada Masalı, reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 29 Haziran reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

29 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

29 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

  1. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  2. Maraşlı
  3. Ada Masalı
  4. MasterChef Türkiye
  5. Baht Oyunu
  6. İsveç - Ukrayna UEFA EURO 2020 Karşılaşması
  7. İngiletere - Almanya UEFA EURO 2020 Karşılaşması
  8. ATV Gün Ortası
  9. FOX Ana Haber
  10. SHOW Ana Haber

AB İLK 10 PROGRAM

  1. İsveç - Ukrayna UEFA EURO 2020 Karşılaşması
  2. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  3. İngiletere - Almanya UEFA EURO 2020 Karşılaşması
  4. MasterChef Türkiye
  5. Ada Masalı
  6. Baht Oyunu
  7. FOX Ana Haber
  8. Güldür Güldür Show (TEKRAR)
  9. Maraşlı
  10. ATV Gün Ortası
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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı dizisi Müge Anlı ile Tatlı Sert Baht Oyunu dizisi Ada Masalı dizisi
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