Reyting sonuçları! 3 Nisan 2022 hangi yapım birinci oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

3 Nisan Pazar reyting sonuçları Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı, Survivor, Şaban Oğlu Şaban, Neşeli Günler gibi adından söz ettiren yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 3 Nisan Pazar hangi yapım birinci oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 3 Nisan reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

3 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

3 Nisan Pazar TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

3 Nisan Pazar akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir....

MERAK EDENLER İÇİN

2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Kasaba Doktoru ön izleme aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kasaba Doktoru ön izleme, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.

