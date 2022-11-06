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  4. Reyting sonuçları açıklandı! 5 Kasım reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Masterchef...

Reyting sonuçları açıklandı! 5 Kasım reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Masterchef...

06.11.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları merak edildi. Bilindiği üzere, reytinglerde başarı sağlayan yapımlar yayın hayatına uzun süre devam ederken reytingleri düşük gelen yapımlar ise final kararı alabiliyor. Reyting sonuçları açıklandı! Peki 5 Kasım reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte merak edilenler...

Reyting sonuçları açıklandı! 5 Kasım reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Masterchef...

Geçtiğimiz gün ekranlarda Gönül Dağı, Kardeşlerim, Masterchef gibi birbirinden iddialı dizi, film, programlar yer aldı. Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Reyting sonuçları açıklandı! Peki 5 Kasım reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte merak edilenler...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 MASTERCHEF TURKIYE TV8
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 ATV ANA HABER ATV
10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KARDESLERIM ATV
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
10 KARDESLERIM (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 KARDESLERIM ATV
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 KARDESLERIM (OZET) ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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reyting Reyting sonuçları gönül dağı

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