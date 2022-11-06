Reyting sonuçları açıklandı! 5 Kasım reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Masterchef...

Geçtiğimiz gün ekranlarda Gönül Dağı, Kardeşlerim, Masterchef gibi birbirinden iddialı dizi, film, programlar yer aldı. Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Reyting sonuçları açıklandı! Peki 5 Kasım reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte merak edilenler...
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 MASTERCHEF TURKIYE TV8
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 ATV ANA HABER ATV
10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KARDESLERIM ATV
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
10 KARDESLERIM (OZET) ATV
1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 KARDESLERIM ATV
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 KARDESLERIM (OZET) ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.