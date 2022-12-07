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Reyting sonuçları açıklandı mı? Çöp Adam, Bir Peri Masalı, Tuzak 7 Aralık reyting sonuçları

07.12.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 7 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında Tuzak, Bir Peri Masalı, Kuruluş Osman, O kız, Kasaba Doktoru, MasterChef, Güldür Güldür gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Aralık reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı? Çöp Adam, Bir Peri Masalı, Tuzak 7 Aralık reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 7 Aralık Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 7 Aralık Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 7 Aralık Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 7 ARALIK AÇIKLANDI MI?

7 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

30 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Polonya Arjantin Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Polonya Arjantin Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

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