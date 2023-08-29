MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ruhun Duymaz, MasterChef All Star, Barış Akarsu: Merhaba 28 Ağustos reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ruhun Duymaz, MasterChef All Star, Barış Akarsu: Merhaba 28 Ağustos reyting birincisi kim?

29.08.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 28 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında Ruhun Duymaz, MastrChef All Star, Barış Akarsu: Merhaba, Dengesiz, Kuzenler Firarda gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ağustos reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 28 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 28 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 28 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 28 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

28 Ağustos Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

21 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Veda Mektubu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! İddialara ilk kez yanıt verdi 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! İddialara ilk kez yanıt verdi
Acun Ilıcalı itirafıyla şaşırttı! "20 yıldır montum yoktu"Acun Ilıcalı itirafıyla şaşırttı! "20 yıldır montum yoktu"
Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın son hali ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadıAcemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın son hali ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.