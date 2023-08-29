REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ruhun Duymaz, MasterChef All Star, Barış Akarsu: Merhaba 28 Ağustos reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 28 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 28 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 28 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 28 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

28 Ağustos Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

21 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Veda Mektubu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

