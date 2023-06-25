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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Vermem Seni Ellere, Kısmet, Yedi Bela Hüsnü, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

25.06.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Haziran reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Vermem Seni Ellere, Kısmet, Yedi Bela Hüsnü, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Vermem Seni Ellere, Kısmet, Yedi Bela Hüsnü, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Vermem Seni Ellere, Kısmet, Yedi Bela Hüsnü, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 25 Haziran Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Vermem Seni Ellere, Kısmet, Yedi Bela Hüsnü, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 25 Haziran Pazar gününün reyting sonuçları...

25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Haziran Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (18 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Vermem Seni Ellere, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

İŞTE REYTİNGLERDE TOP 10 SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1
2 VERMEM SENI ELLERE ATV
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 GUZEL GUNLER SHOW TV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 TESKILAT (OZET) TRT 1
8 COK GUZEL HAREKETLER 2 STAR TV
9 LABIRENT OLUMCUL KACIS (Y.S) KANAL D
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GUZEL GUNLER SHOW TV
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 VERMEM SENI ELLERE ATV
6 HIRVATISTAN-ISPANYA UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT SPOR
7 LABIRENT OLUMCUL KACIS (Y.S) KANAL D
8 TESKILAT (OZET) TRT 1
9 ATV ANA HABER ATV
10 KISMET (TKR) FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GUZEL GUNLER SHOW TV
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 VERMEM SENI ELLERE ATV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 LABIRENT OLUMCUL KACIS (Y.S) KANAL D
8 TESKILAT (OZET) TRT 1
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 STAR TV
10 KISMET (TKR) FOX

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