MAGAZİN

Reza Zarrab’a 300 bin liralık tazminat davası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

Şimdilerde Amerika'da bulunan ve Ebru Gündeş üzerinden özel hayatına dair haberlerle gündeme gelen Reza Zarrab'a dava şoku! Onur Akay belgesini paylaştı

Reza Zarrab’a 300 bin liralık tazminat davası!

İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'deki davanın önemli ismi Reza Zarrab'la ilgili, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'dan, şaşırtan bir iddia geldi.

Akay “Geçtiğimiz sene Türkiye, ABD’ye Reza Zarrab'ın durumuyla ilgili nota vermişti. Ben de, Reza Zarrab'ın bilinmeyen bir durumuyla ilgili Türkiye'ye nota veriyorum ama bu sefer müzik notası!” sözlerinin ardından, bestesi Reza Zarrab'a ait ve İbrahim Tatlıses'in okuduğu ‘Sözüm Yok Artık' isimli şarkının MESAM karar belgesini paylaştı ve Zarrab'a 300 bin liralık tazminat davası açılacağını duyurdu.

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Akay, "İbrahim Tatlıses'in yorumladığı, sözleri ve bestesi Reza Zarrab'a ait olan ve 2008 yılında piyasaya çıkan ‘Sözüm Yok Artık' isimli şarkı, sözleri Cavidan Balcı'ya, bestesi ise ses sanatçısı Atınç Çakmak'a ait olan ve 2007 yılında İbrahim Harikases'in albümünde piyasaya çıkan ‘Git Artık' isimli şarkıdan alınmış.” ifadelerini kullandı.

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Reza Zarrab Reza Zarrab şarkı ibo

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