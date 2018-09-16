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Reza Zarrab ve Ebru Gündeş hakkında bomba iddia!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

Hürriyet'in Kelebek eki yazarı Onur Baştürk bugünkü köşesinde, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Baştürk, Ebru Gündeş'in ABD'ye giderek Zarrab'la görüştüğünü belirtti.

Reza Zarrab ve Ebru Gündeş hakkında bomba iddia!

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika’da görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab, geçen günlerde New York’taki Nobu adlı restoranda görüntülenmişti. Zarrab’a yemekte eşlik eden kadının da, Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş’in hayranı ve sonrasında arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu ortaya çıkmıştı.

Hürriyet'in Kelebek eki yazarı Onur Baştürk ise bugünkü köşesinde, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Baştürk yazısında, geçen günkü yemekten bahsederken, "Oysa o karede pekala Ebru Gündeş de olabilirdi" diye belirtti. Baştürk, kulislerde konuşulan çarpıcı bir iddiadan bahsettiği yazısında, "Arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile. Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor. Kendi doğum günü şerefine…” diye ifade etti.

Onur Baştürk'ün yazısı şu şekilde:

Meğer Ebru Gündeş’e ait bu rüyanın son sezon kahramanlarından Reza Zarrab, New York’taki cezaevine iki adım mesafedeki Nobu’da suşi yerken görüntülenmiş. Yanında Ebru Gündeş’i yakın arkadaşı, yani aile dostlarıyla beraber…

Oysa o karede pekala Ebru Gündeş de olabilirdi.

Çünkü kulislerde, arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile.

Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor.

Kendi doğum günü şerefine…”

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Anahtar Kelimeler:
Reza Zarrab Ebru Gündeş

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