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  4. Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

15.06.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'deki Eel Brook Common Parkı'nda bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar çevredekileri şaşkına çevirirken, aynı zamanda tepkilerin odağında yer almalarına neden oldu. ''Çocukların da parkta olduğu saatte böyle bir manzara ile karşılaşmak, utanç verici'' diyen bir görgü tanığı, olanları ''Şok edici'' diye tanımladı.

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere Batı Londra'da yer alan Eel Brook Common Parkı'nda akılalmaz anlar yaşandı. Çocukların da parkta olduğu saatte bir anda cinsel ilişkiye girmeye başlayan çift, şaşkın bakışlara aldırmadı.

Bir görgü tanığının aktardığına göre, 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen çift 40 dakika boyunca oldukları yerden ayrılmadı ve ilişkiye devam etti.

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''GÖRDÜKLERİMİZE İNANAMADIK, NE DİYECEĞİMİZİ BİLMİYORDUK''

Söz konusu tanık, "Köpekleri gezdiriyorduk ve sonra tüm çocuklar oyun alanının etrafında koşturuyordu. Bu çift çimlerin arasında hızlı bir şekilde bisiklet sürüyordu ve birkaç dakika sonra yürümeye devam ettik arkamıza döndüğümüzde dehşete kapıldık. Çocukların önünde ilişkiye girdiler, kimin izlediği umurlarında değildi. Etraftaki çocukların sayısı göz önüne alındığında şok ediciydi. Neler olduğuna inanamadık. Gördüklerimize inanamadık ve onlara ne diyeceğimizi bile bilmiyorduk'' dedi.

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Polis, olayın kendilerine bildirildiğine dair hiçbir kayıtlarının bulunmadığını söyledi.

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İngiltere Londra

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